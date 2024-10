Festa di Halloween al Circolo SMS di Rifredi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 31 ottobre 2024 Halloween si festeggia al Circolo SMS di Rifredi. A partire dalle 17 merenda, musica e tanto spaventoso divertimento. I negozi e le botteghe del CCN Dalmazia vi aspettano per i vostri dolcetti e scherzetti a giro per il quartiere. Firenzetoday.it - Festa di Halloween al Circolo SMS di Rifredi Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 31 ottobre 2024si festeggia alSMS di. A partire dalle 17 merenda, musica e tanto spaventoso divertimento. I negozi e le botteghe del CCN Dalmazia vi aspettano per i vostri dolcetti e scherzetti a giro per il quartiere.

