Esplora Statuto Football Club L’album degli Statuto che celebra il calcio italiano con un tocco di ska unico

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “” è il titolo del nuovo album della storica band torinese, un gruppo iconico della scena mod, disponibile da venerdì 4 ottobre 2024 per l’etichetta Egea Music, con la produzione di Pietro Foresti.contiene otto brani e sigle radio e TV ispirati al, rielaborati con il caratteristico stile ska-soul-pop che contraddistingue la band. Attraverso note melodiche che hanno accompagnato generazioni di appassionati di sport,e ripercorre le storie dele non solo. “” è il Nuovo Album” è il titolo del nuovo attesissimo album della storica band mod torinese, prodotto da Pietro Foresti.è disponibile già da venerdì 4 ottobre per Egea Music.