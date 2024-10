Ecco per noi è finita Grande Fratello panico in casa | hanno capito la decisione Mediaset

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilnon andrà in onda in diretta giovedì 10 ottobre. Alfonso Signorini e compagnia torneranno in studio per commentare le dinamiche delladirettamente lunedì. Quindi, per farla breve, questa settimana salta il doppio appuntamento. Il conduttore lo ha ricordato anche nella puntata di lunedì scorso e sicuramente lanon ha fatto piacere ai fan del reality. Il motivo dietro questa scelta? Si tratta semplicemente di esigenze della rete, scrive il sito Novella 2000, che evidentemente ha preferito trasmettere iluna sola volta a settimana anziché due. Non è la prima volta che ci siano cambi di palinsesto, come si ricorderà. Leggi anche: “Come Rocco”., la confessione a luci rosse.