David a stravolgere le gerarchie in casa Inter: due probabilità! – TS

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’la prossima estate vorrà ringiovanire la propria rosa, abbastanza avanti con l’età. Jonathanè un obiettivo della dirigenza. OBIETTIVO – L’monitora tutte le occasioni e le trame di mercato per cercare di anticipare anche le mosse delle altre rivali. Tra queste c’è quella legata adel Lille. Il centravanti del 2000, nato negli States ma di nazionalità canadese, lascerà a zero il club francese e su di lui hanno messo gli occhi i principali top club europei. Ovviamente pure l’. I nerazzurri stanno sondando alcuni nomi per ringiovanire la propria rosa, nonché il proprio reparto offensivo che in estate saluterà sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. Ma se per sostituire questi due, Piero Ausilio sta tentando il grande smacco Daniel Maldini, peril discorso è un altro.