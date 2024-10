Come sta andando la causa degli editori contro Internet Archive? (Di giovedì 10 ottobre 2024) La storia affonda le sue radici nel 1996 e la sua missione era assolutamente tra le più nobili: quella di preservare e di tramandare tutta la conoscenza che era contenuta tra le pagine dei libri pubblicati dal genere umano. C’era anche un po’ una sorta di premonizione e – allo stesso tempo – di speranza: Internet era considerato il luogo immateriale dove poter preservare brandelli di sapere e di vita, nel caso in cui fosse sopraggiunta una qualche calamità naturale. E così Brewster Kahle, il fondatore del progetto, aveva unito l’ambizione di battersi affinché Internet restasse un luogo aperto e accessibile a tutti a quella di permettere agli utenti della biblioteca digitale di poter prendere in prestito centinaia di volumi, uno per volta (grazie al concetto di Open Library). Oggi, però, tutto questo è destinato a finire. Giornalettismo.com - Come sta andando la causa degli editori contro Internet Archive? Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) La storia affonda le sue radici nel 1996 e la sua missione era assolutamente tra le più nobili: quella di preservare e di tramandare tutta la conoscenza che era contenuta tra le pagine dei libri pubblicati dal genere umano. C’era anche un po’ una sorta di premonizione e – allo stesso tempo – di speranza:era considerato il luogo immateriale dove poter preservare brandelli di sapere e di vita, nel caso in cui fosse sopraggiunta una qualche calamità naturale. E così Brewster Kahle, il fondatore del progetto, aveva unito l’ambizione di battersi affinchérestasse un luogo aperto e accessibile a tutti a quella di permettere agli utenti della biblioteca digitale di poter prendere in prestito centinaia di volumi, uno per volta (grazie al concetto di Open Library). Oggi, però, tutto questo è destinato a finire.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migliaia di visitatori e affari per 21 milioni : come sta andando il Mercato centrale di Milano - Guardano i banconi, assaggiano e ricominciano a camminare. “Vengono soprattutto turisti o clienti di passaggio”. . Ci sono zone più affollate rispetto ad altre: il piano terra è sicuramente più frequentato. Le persone si muovono avanti e indietro. . Al Mercato centrale di Milano il viavai è continuo. (Milanotoday.it)

Patrick J. Adams pronto ad apparire in Suits : L.A. - per vedere come sta andando tra Mike e Rachel - La nuova serie, ordinata da NBC lo scorso luglio, segue un diverso gruppo di personaggi a Los Angeles. (Comingsoon.it)

Milan - Camarda è l’unico 16enne titolare in Lega Pro : ecco come sta andando - Sono stati giorni intensi e di grande felicità per il Milan Futuro dopo la prima, storica, vittoria tra i professionisti contro la Spal di... (Calciomercato.com)