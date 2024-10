Carlos Alcaraz sorpreso da Machac: “Ha giocato come un top5, non sapevo più cosa fare” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Carlos Alcaraz non riesce a dare continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane e incappa in un passo falso abbastanza clamoroso, perdendo in due set (7-6 7-5) contro il ceco Tomas Machac ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Sfuma dunque la semifinale stellare che tutti pregustavano tra il numero 1 ed il numero 2 al mondo, con Jannik Sinner che in precedenza aveva battuto nettamente il russo Daniil Medvedev. In conferenza stampa, lo spagnolo ha fatto un bilancio del suo tour asiatico: “È stato ottimo. Vincere il titolo a Pechino è stato un grande risultato. Quest’anno a Shanghai ho migliorato il risultato del 2023, quindi è una buona cosa. Sono un po’ deluso dalla sconfitta di oggi. Volevo andare avanti e giocare con Jannik in semifinale, ma questo è il tennis. Devo solo accettarlo. Amo la Cina e sono orgoglioso della mia prestazione qui“. Oasport.it - Carlos Alcaraz sorpreso da Machac: “Ha giocato come un top5, non sapevo più cosa fare” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)non riesce a dare continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane e incappa in un passo falso abbastanza clamoroso, perdendo in due set (7-6 7-5) contro il ceco Tomasai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Sfuma dunque la semifinale stellare che tutti pregustavano tra il numero 1 ed il numero 2 al mondo, con Jannik Sinner che in precedenza aveva battuto nettamente il russo Daniil Medvedev. In conferenza stampa, lo spagnolo ha fatto un bilancio del suo tour asiatico: “È stato ottimo. Vincere il titolo a Pechino è stato un grande risultato. Quest’anno a Shanghai ho migliorato il risultato del 2023, quindi è una buona. Sono un po’ deluso dalla sconfitta di oggi. Volevo andare avanti e giocare con Jannik in semifinale, ma questo è il tennis. Devo solo accettarlo. Amo la Cina e sono orgoglioso della mia prestazione qui“.

