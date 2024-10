Campi Bisenzio: va in escandescenza dopo essere entrato nel giardino di casa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIeri notte intervento dei carabinieri dopo che un 31enne marocchino, senza fissa dimora, si era introdotto in un’abitazione del centro di Campi Bisenzio. A dare l’allarme era stato il proprietario della villetta dopo che era stato Firenzetoday.it - Campi Bisenzio: va in escandescenza dopo essere entrato nel giardino di casa Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIeri notte intervento dei carabinieriche un 31enne marocchino, senza fissa dimora, si era introdotto in un’abitazione del centro di. A dare l’allarme era stato il proprietario della villettache era stato

