Bucciantini: «L’Inter di Inzaghi ha una qualità chiara. Un piacere!» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Marco Bucciantini ha ricordato quanto avvenuto in occasione di Manchester City-Inter, match terminato per 0-0 all’Etihad. A suo giudizio, i nerazzurri non possono essere attaccati per un motivo. LA SFIDA – Il giornalista Marco Bucciantini si è pronunciato a Radio Sportiva riguardo il match pareggiato dalL’Inter contro il Manchester City nella prima sfida di questa Champions League. In particolare, dal suo punto di vista non è corretto criticare i nerazzurri per il modo in cui hanno condotto la partita: «L’Inter di Inzaghi ha dimostrato di sapersi difendere, ma ciò non esclude che sappia anche attaccare benissimo. Per esempio, l’anno scorso L’Inter era una delle squadre più belle da vedere nell’area avversaria». Inter-news.it - Bucciantini: «L’Inter di Inzaghi ha una qualità chiara. Un piacere!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Marcoha ricordato quanto avvenuto in occasione di Manchester City-Inter, match terminato per 0-0 all’Etihad. A suo giudizio, i nerazzurri non possono essere attaccati per un motivo. LA SFIDA – Il giornalista Marcosi è pronunciato a Radio Sportiva riguardo il match pareggiato dalcontro il Manchester City nella prima sfida di questa Champions League. In particolare, dal suo punto di vista non è corretto criticare i nerazzurri per il modo in cui hanno condotto la partita: «diha dimostrato di sapersi difendere, ma ciò non esclude che sappia anche attaccare benissimo. Per esempio, l’anno scorsoera una delle squadre più belle da vedere nell’area avversaria».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bucciantini : «Napoli contende naturalmente lo scudetto all’Inter. Varie ragioni» - La squadra partenopea si sta rendendo protagonista di un campionato che qualcuno immaginava sin dall’inizio, data la presenza sulla panchina di un vincente come Antonio Conte, mentre qualcun altro conservava una dose di scetticismo a causa della deludente scorsa stagione conclusasi senza accedere ad alcuna coppa europea. (Inter-news.it)

Bucciantini : «Frattesi più incursore - ma Barella corrente dell’Inter» - Barella tocca molti palloni, palleggia bene, è migliorato tantissimo nella visione di gioco. Tra poco la partita con l’Udinese. Partono dalla stessa zona di campo, per percorrerla in un altro modo. Frattesi è più incursore e in avanti è come avere un giocatore in più. CARATTERISTICHE DIVERSE – Marco Bucciantini, ospite su Sky Sport 24, ha parlato delle differenze tra Nicolò Barella e Davide ... (Inter-news.it)

Bucciantini : «All’Inter tutto fuorché confusione! 6-7 rotazioni facili» - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Nell’Inter vedo tutto tranne che confusione, è l’unica squadra capace di seguire quelli che sono gli algoritmi dell’allenatore è proprio l’Inter. C’è tutto fuorché confusione». A detta sua, i nerazzurri sono ben coperti. Bucciantini si esprime sull’Inter e sulle grandi capacità della squadra di Simone Inzaghi. (Inter-news.it)

Bucciantini : «All’Inter sembrano tutti felici! Inzaghi ha reso tutti perfetti» - Giocatori come Mkhitaryan, con 15 anni di carriera alle spalle, sembrano perfetti ora. L’Inter è migliorata perché ha aggiunto alla rosa quei giocatori di fiato, che entrano al 60?. Ci sono dei giocatori, come Calhanoglu o Mkhitaryan, che hanno trascorso gran parte della carriera a giocare in altri ruoli. (Inter-news.it)

Bucciantini : «Blocco italiano decisivo per l’Inter. Mentalità orientata a questo» - L’importanza del blocco italiano per i successi dell’Inter: il punto di Bucciantini! LA VISIONE – Del valore del blocco degli italiani per i traguardi conquistati dall’Inter negli ultimi anni si è occupato Marco Bucciantini, che si è così espresso a Radio Sportiva: «Quando parliamo di un blocco che la Juventus dovrebbe costituire per il futuro possiamo far riferimento a quello dell’Inter. (Inter-news.it)