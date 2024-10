Bimba di 12 anni investita dal treno a un passaggio a livello a Padova, è gravissima (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'investimento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, all'altezza di un passaggio a livello a Padova. La dodicenne è stata trasportata in ospedale con codice di massima urgenza. Le sue condizioni sono giudicate critiche. Fanpage.it - Bimba di 12 anni investita dal treno a un passaggio a livello a Padova, è gravissima Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'investimento nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, all'altezza di un. La dodicenne è stata trasportata in ospedale con codice di massima urgenza. Le sue condizioni sono giudicate critiche.

