Ausonia, trovato morto l'ex Sindaco Michele Moschetta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ausonia, trovato morto l'ex Sindaco Michele Moschetta Tragedia ad Ausonia dove qualche minuto prima delle 21 è stato trovato senza vita l’ex Sindaco Michele Moschetta. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Ares 118 che hanno provato a rianimare l’ex primo cittadino ed ex presidente Frosinonetoday.it - Ausonia, trovato morto l'ex Sindaco Michele Moschetta Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)l'exTragedia addove qualche minuto prima delle 21 è statosenza vita l’ex. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Ares 118 che hanno provato a rianimare l’ex primo cittadino ed ex presidente

