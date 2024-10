ATP Shanghai, Mensik al battesimo con il fuoco con Djokovic, Goffin continua a stupire? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la giornata incredibile di oggi, con l’impresa di Tomas Machac che ha eliminato Carlos Alcaraz e affronterà Sinner, ci aspetta un’altra giornata interessante di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, con uno scontro generazionale tra Jakub Mensik e Novak Djokovic e la sfida tra Taylor Fritz e David Goffin. Il match più interessante e pieno di spunti è quello piazzato nella sessione serale tra Mensik e Djokovic. 18 anni di differenza tra i due: mentre il ceco stava nascendo, il serbo muoveva i primi passi tra gli Slam e la top 100. Un vero e proprio scontro generazionale, con la gioventù del giocatore di Prostejov che potrebbe dare fastidio all’esperienza del 24 volte campione Slam. Oasport.it - ATP Shanghai, Mensik al battesimo con il fuoco con Djokovic, Goffin continua a stupire? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la giornata incredibile di oggi, con l’impresa di Tomas Machac che ha eliminato Carlos Alcaraz e affronterà Sinner, ci aspetta un’altra giornata interessante di quarti di finale del Masters 1000 di, con uno scontro generazionale tra Jakube Novake la sfida tra Taylor Fritz e David. Il match più interessante e pieno di spunti è quello piazzato nella sessione serale tra. 18 anni di differenza tra i due: mentre il ceco stava nascendo, il serbo muoveva i primi passi tra gli Slam e la top 100. Un vero e proprio scontro generazionale, con la gioventù del giocatore di Prostejov che potrebbe dare fastidio all’esperienza del 24 volte campione Slam.

