Arrestato l'autore delle violenze sessuali a Isola, è un 19enne kosovaro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Isola - E' un cittadino kosovaro di 19 anni l'autore delle violenze perpetrate nei giorni scorsi nei confronti di diverse donne nel centro della cittadina slovena di Isola. I fatti risalgono al periodo che va dal 2 al 7 ottobre 2024: diverse donne si sono presentate alla stazione di polizia di Triesteprima.it - Arrestato l'autore delle violenze sessuali a Isola, è un 19enne kosovaro Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)- E' un cittadinodi 19 anni l'perpetrate nei giorni scorsi nei confronti di diverse donne nel centro della cittadina slovena di. I fatti risalgono al periodo che va dal 2 al 7 ottobre 2024: diverse donne si sono presentate alla stazione di polizia di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenze in carcere - il testimone : “Ci hanno riempiti di botte. Siamo rimasti in isolamento per giorni” - Il teste afferma poi di essere “stato cinque anni nel carcere di Santa Maria Capua Vetere e la Commissaria mi ha sempre aiutato, facendomi fare anche teatro”. In sede di controesame, Carlo De Stavola, legale di alcuni agenti imputati, ha fatto notare come Zampella abbia incontrato un’altra vittima dei pestaggi, Bruno D’Avino, il 22 maggio 2020, quando i due erano stati convocati dai pm per ... (Anteprima24.it)

Maxi processo violenze carcere - teste : abbandonati per giorni in isolamento - Santa Maria Capua Vetere. “L’olio serviva per gli spaghetti, che poi abbiamo mangiato“. “Parlammo di ciò che avevamo fatto, ma non ricordo cosa dicemmo“. Su Lamine, Zampella spiega che “prendeva una terapia, l’infermiere gli dava le medicine in una calza, e lui si gestiva da solo, e capitava che le accumulava e un giorno ne prendeva di più. (Casertanotizie.com)