Alla scoperta della "Tigre della Romagna": una camminata e un libro per far conoscere ai giovani Caterina Sforza, contessa di Forlì (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una giornata dedicata a Caterina Sforza. Sabato 12 ottobre si terrà una camminata per ricordare la ‘Tigre della Romagna’ in occasione della presentazione del libro ‘Sono Caterina, contessa di Forlì’, scritto da Laura Giunchi e da Gabriele Zelli, co-autore della prefazione insieme a Marco Viroli Forlitoday.it - Alla scoperta della "Tigre della Romagna": una camminata e un libro per far conoscere ai giovani Caterina Sforza, contessa di Forlì Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una giornata dedicata a. Sabato 12 ottobre si terrà unaper ricordare la ‘’ in occasionepresentazione del‘Sonodi’, scritto da Laura Giunchi e da Gabriele Zelli, co-autoreprefazione insieme a Marco Viroli

