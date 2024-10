Zonawrestling.net - WWE: Sorpresa a NXT. Arriva Jey Uso

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La puntata di NXT della scorsa notte si è aperta con il due volte campione Trick Williams. I ringraziamenti verso il pubblico e i festeggiamenti sono però durato poco perché interrotti dalle parole di Wes Lee. L’ex membro dei Rascalz ha chiarito subito la situazione, lasciando intendere un imminente sfida con il campione in carica del brand. A interrompere però anche le parole di Lee, vi è unadel tutto inattesa attraverso la figura di Jey Uso. Il campione Intercontinentale è giunto in sostengo di Trick sostenendo il suo regno e quanto finora fatto nel roster. Non sono mancate ovviamente frecciatine e attacchi verbali a Wes. Qui la clip con l’arrivo di Jey e il pubblico in visibilio. YEET!JEY USO IS HERE AT #WWENXT!!! pic.twitter.com/jR5xW8SI9Q— WWE (@WWE) October 9, 2024