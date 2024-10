Zonawrestling.net - WWE: A NXT trionfa Randy Orton, ma che prova per Je’Von Evans!

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un ottimo main event di NXT ha concluso la seconda puntata dello show su CW Network. Ciò che deve essere sottolineata è senza alcun dubbio l’ottimadicontro una leggenda vivente come(la cutter diuna delle tante note salienti). HOW?!?@WWEJeVonjust almost SHOCKED @! #WWENXT pic.twitter.com/LLey94hgqh— WWE (@WWE) October 9, 2024 Seppur sconfitto,si è guadagnato il rispetto di “The Vipera” come ben visibile in questa celebrazione post-match. What a moment between @and @WWEJeVon!#WWENXT pic.twitter.com/iuclbArb7N— WWE (@WWE) October 9, 2024