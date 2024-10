Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, è un’ A2 ancora tutta da scoprire. Un campionato all’insegna dell’equilibrio

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono due i recuperi in programma questa sera neldi serie A2 che rimetteranno in pari i discorsi per tutte quante le 20 formazioni in lizza prima che vada in scena, nel prossimo week-end, la quarta giornata. A Bologna (palla a due alle 20.30) la Fortitudo ospita Orzinuovi per provare a sbloccare lo zero in classifica che, dovesse restare tale, accenderebbe già qualche allarme in casa dell’Aquila, considerata tra le favorite al salto di categoria. L’altro match è in programma a Cantù che alle 20.45 ospita Brindisi, sottoposta ad un tour de force un po’ forzato dato che ha appena giocato (e perso) il posticipo di lunedì a Cividale del Friuli (che avuto 21 punti da Giacomo Dell’Agnello, figlio di Sandro).