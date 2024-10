Volley femminile, Challenge Cup 2025: Roma batte nettamente le croate del Karlovac nell’andata dei 32esimi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Reduce dal successo della Wevza Cup all’esordio in una competizione europea, Roma conquista subito una bella vittoria davanti ai propri tifosi e inizia con il piede giusto la nuova avventura nella Cev Challenge Cup 2024/2025 di Volley femminile. Al Palazzetto dello Sport di Roma, le Wolves di Giuseppe Cuccarini hanno sconfitto il Karlovac, formazione croata di coach Goran Zec che andava a caccia di punti importanti in trasferta, con il punteggio di 3-0 (25-9, 25-14, 25-16). I numeri lasciano spazio a poche interpretazioni e riflettono una partita poco equilibrata, che la squadra di casa ha dominato in lungo e in largo. La sfida di ritorno dei trentaduesimi tra Karlovac e Roma andrà in scena il 16 ottobre. Volley femminile, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE Volley femminile, Challenge Cup 2025: Roma batte nettamente le croate del Karlovac nell’andata dei 32esimi SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Reduce dal successo della Wevza Cup all’esordio in una competizione europea,conquista subito una bella vittoria davanti ai propri tifosi e inizia con il piede giusto la nuova avventura nella CevCup 2024/di. Al Palazzetto dello Sport di, le Wolves di Giuseppe Cuccarini hanno sconfitto il, formazione croata di coach Goran Zec che andava a caccia di punti importanti in trasferta, con il punteggio di 3-0 (25-9, 25-14, 25-16). I numeri lasciano spazio a poche interpretazioni e riflettono una partita poco equilibrata, che la squadra di casa ha dominato in lungo e in largo. La sfida di ritorno dei trentaduesimi traandrà in scena il 16 ottobre., STAGIONE DEI CLUB 2024/: TUTTE LE DATECupledeldeiSportFace.

