Visita del comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna al comando provinciale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il generale di divisione Massimo Zuccher, comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, ha fatto Visita mercoledì mattina alla caserma “Andrea Lombardini” sede del comando provinciale Carabinieri di Forlì-Cesena, dove erano presenti tutti gli ufficiali nonché una nutrita rappresentanza Forlitoday.it - Visita del comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna al comando provinciale Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il generale di divisione Massimo Zuccher,”, ha fattomercoledì mattina alla caserma “Andrea Lombardini” sede deldi Forlì-Cesena, dove erano presenti tutti gli ufficiali nonché una nutrita rappresentanza

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il generale dei carabinieri Luongo in visita al nucleo radiomobile di Roma - Sabato mattina, il generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, vice comandante generale dell’Arma e comandante interregionale “Podgora”, si è recato in visita presso la caserma di viale dell’Oceano Indiano, sede del nucleo radiomobile di Roma, un reparto che ha segnato profondamente la sua... (Romatoday.it)

Il generale di brigata Sciuto in visita ai carabinieri del gruppo di Locri - Dopo aver visitato il comando provinciale dell’Arma di Reggio, il generale di brigata Riccardo Sciuto, alla guida della legione carabinieri Calabria, è tornato nella provincia reggina, al fine di far sentire la sua vicinanza ai carabinieri che operano nella Locride. In questa occasione, meta... (Reggiotoday.it)

Il comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” in visita a Rimini - Nella giornata di mercoledì il Generale di Divisione Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, si è recato in visita presso il Comando Provinciale di Rimini per porgere il suo saluto di commiato ai militari dell’Arma della Provincia. L’alto Ufficiale, che a breve... (Riminitoday.it)