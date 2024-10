Un machine learning da premio Nobel (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Per le scoperte e le invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali». È questa la motivazione con cui l’accademia di Svezia ha conferito il premio Nobel per la Fisica a John Hopfield di Princeton e Geoffrey Hinton dell’Università di Toronto per il loro lavoro che ha gettato le basi per tutto ciò che riguarda il machine learning, le reti neurali artificiali e – di conseguenza – le applicazioni collegate all’intelligenza artificiale. In questo modo, ciò che si trova alla radice della scoperta che più recentemente sta rivoluzionando le nostre vite e le sta influenzando (non senza implicazioni etiche di cui i due vincitori del Nobel erano ben a conoscenza) trova una determinazione accademica e l’affermazione ai massimi livelli, grazie alla decisione di chi assegna il prestigioso premio per la Fisica. Giornalettismo.com - Un machine learning da premio Nobel Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Per le scoperte e le invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali». È questa la motivazione con cui l’accademia di Svezia ha conferito ilper la Fisica a John Hopfield di Princeton e Geoffrey Hinton dell’Università di Toronto per il loro lavoro che ha gettato le basi per tutto ciò che riguarda il, le reti neurali artificiali e – di conseguenza – le applicazioni collegate all’intelligenza artificiale. In questo modo, ciò che si trova alla radice della scoperta che più recentemente sta rivoluzionando le nostre vite e le sta influenzando (non senza implicazioni etiche di cui i due vincitori delerano ben a conoscenza) trova una determinazione accademica e l’affermazione ai massimi livelli, grazie alla decisione di chi assegna il prestigiosoper la Fisica.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Premio Nobel per la Fisica a John Hopfield e Geoffry Hinton - i due veterani dell’Intelligenza artificiale - Il riconoscimento di Ellen Moons, presidente della commissione Nobel per la Fisica «L’opera dei premiati ha già portato enormi benefici. La nuova tecnologia permette di classificare immagini e generarne di nuove esemplari sullo schema d’addestramento. Con questo processo si può ritrovare ... (Secoloditalia.it)

Premio Nobel - le 5 migliori ricerche nella scienza che non hanno vinto - In 17 anni di lavoro, ha individuato una mutazione del gene BRCA1 responsabile del cancro al seno e alle ovaie. È notoriamente difficile prevedere i potenziali vincitori, tanto che nemmeno l’analisi dettagliata di Clarivate Analytics ci ha finora preso. Il Ceo di DeepMind Demis Hassabis (Getty ... (Lettera43.it)

Geoffrey Hinton - l’allarme nel 2023 del premio Nobel : «Presto l’IA sarà più intelligente di noi» - Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Quindi è come se avessimo 10 mila persone che, non appena una apprende una cosa, la assimilano all’istante. «Se non l’avessi fatto io, sarebbe intervenuto qualcun altro». Il mio è proprio ... (Lettera43.it)

Premio Nobel 2024 per la fisica all'americano John Hopfield e canadese Geoffrey E. Hinton per reti neurali - Il Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton, che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per... (Ilmattino.it)

Premio Nobel per la Fisica a John Hopfiels e Geoffrey Hinton per intelligenza artificiale : “Reti neurali potrebbero sfuggire di mano” - Le re . Il Premio Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato allo statunitense John Hopfield e al britannico naturalizzato canadese Geoffrey Hinton, pionieri in materia di intelligenza artificiale grazie ai loro studi sulle reti neurali artificiali e sui computer capaci di imparare in “modo ... (Ilgiornaleditalia.it)