Un altro lunedì Il racconto dell’imprenditoria femminile | in scena le storie di 12 donne d’impresa di Bergamo e Brescia

Si terrà lunedì 14 ottobre alle 19, nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo, in via Torretta 12, lo spettacolo teatrale "Un altro lunedì. Il racconto dell'imprenditoria femminile". L'evento è finanziato dalla Camera di commercio di Bergamo e organizzato da Bergamo Sviluppo su proposta del Comitato per la Promozione dell'imprenditorialità femminile camerale, in collaborazione con Confartigianato Imprese Bergamo e Movimento donne Impresa di Confartigianato Bergamo. Nato nell'ambito delle numerose iniziative di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, lo spettacolo porta in scena spaccati della storia di 12 donne d'impresa bergamasche e Bresciane, molte delle quali componenti proprio del Comitato Imprenditorialità femminile bergamasco.

