Anteprima24.it - Uccide moglie davanti ai figli, confessa ma non fornisce il movente

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ una tragedia per ora senza una spiegazione quella avvenuta a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un 30enne albanese all’alba ha ucciso, strangolandola, la24enne: il tutto nel letto di casa eai duedi 4 e 6 anni. L’uomo, negli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Maddaloni,al pm di Santa Maria Capua Vetere, Iolanda Gaudino, e agli investigatori dell’Arma, hato di aver ucciso la, ma non ha fornito alcuna spiegazione o, né ha parlato di una lite precedente al delitto. Il 30enne Luzmil Toci, che non parla bene l’italiano, era in stato confusionale, e ha detto di ricordare poco quello che è successo. Dagli accertamenti dei carabinieri non sono emerse segnalazioni per liti o altri problemi relativi alla coppia.