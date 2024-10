Inter-news.it - Trevisani: «Errori Inter, il tema è la fame! Inzaghi dovrà decidere»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)torna a parlare del momento dell’e deglicommessi in fase difensiva. Il giornalista ne ha parlato durante una nuova puntata di Cronache di Spogliatoio. TANTI– Riccardoesprime una sua opinione sul momento della squadra nerazzurra: «Non so se Lautaro Martinez farà lo stesso numeri di gol della scorsa stagione. Avendolo visto dal vivo contro Haaland, vuol dire che Acerbi ha ancora delle partite da fare ad altissimo livello. Secondo me c’è undiche all’va affrontato. Secondo me c’è undi “” che va affrontata: l’esce “profumata” contro il Manchester City alla pari, mentre il derby ha giocato in maniera rilassata. La squadra difficilmente riesce ad avere la stessa concentrazione in due partite di seguito, è un fatto costante in questi giocatori. Bisogna avere il “clic” consecutivo».