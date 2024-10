Travolti da un'auto mentre attraversano sulle strisce: ferita la moglie, grave il marito (Di mercoledì 9 ottobre 2024) grave incidente stradale nella mattinata di oggi, 9 ottobre, poco dopo le 9 circa, a Mogliano Veneto, lungo via XXIV maggio, di fronte alla locale chiesa parrocchiale. marito e moglie sono stati Travolti da un'auto in transito mentre stavano attraversando lungo le strisce pedonali. I coniugi Trevisotoday.it - Travolti da un'auto mentre attraversano sulle strisce: ferita la moglie, grave il marito Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)incidente stradale nella mattinata di oggi, 9 ottobre, poco dopo le 9 circa, a Mogliano Veneto, lungo via XXIV maggio, di fronte alla locale chiesa parrocchiale.sono statida un'in transitostavano attraversando lungo lepedonali. I coniugi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frana nel Casertano - dispersi madre e figlio travolti sull'Apecar mentre tentavano di fuggire : le ricerche - Proseguono le ricerche di madre e figlio dispersi a seguito della frana nel Casertano. Ritrovata l'Apecar con la quale la coppia ha tentato di fuggire. (Notizie.virgilio.it)

Frana nel Casertano - si cercano i dispersi : mamma e figlio travolti dal fango mentre fuggivano in Apecar - A causare lo smottamento, le forti piogge cadute nel pomeriggio. Stando alle prime informazioni apprese dai carabinieri, è emerso che mamma e figlio erano andati in campagna per la raccolta delle nocciole. Si tratta di mamma e figlio: lei ha 74 anni e lui 46. Caserta, 28 agosto 2024 – Sono ... (Quotidiano.net)

Frane in India - oltre 150 morti : travolti nelle case mentre dormivano - Terribili frane in India hanno ucciso almeno 156 persone. Continua a salire il bilancio dei morti nella tragedia avvenuta nello Stato indiano meridionale del Kerala, mentre i soccorritori hanno ripreso le operazioni di ricerca degli scomparsi, che si teme siano intrappolati nel fango e nei... (Today.it)

Travolti dal catrame bollente esploso per il caldo mentre lavoravano : due operai in gravi condizioni - Tre operai (60, 62 e 63 anni) sono stati travolti da una bolla di catrame esplosa a causa del calore mentre lavoravano lungo la pista ciclabile di Corbetta (Milano) intorno alle 15 di oggi 17 luglio. Due di loro sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.Continua a leggere . (Fanpage.it)