The Magnificent Life of Marcel Pagnol: il primo teaser del nuovo film di Sylvain Chomet

Ecco le prime immagini del nuovo film dell'autore di Appuntamento a Belleville e L'illusionista, che uscirà nel 2025 come parte dei festeggiamenti per il 130mo anniversario della nascita del grande Pagnol. Ecco il teaser trailer di The Magnificent Life of Marcel Pagnol.

Teaser Trailer for Sylvain Chomet's 'Magnificent Life of Marcel Pagnol' - "I'm already proud of you, Marcel." Sony Pictures Classics has revealed the first teaser trailer for a French animated film called Magnificent Life of Marcel Pagnol, the latest creation from Sylvain ... (firstshowing.net)

Marcel et Monsieur Pagnol news - Regia di Sylvain Chomet . Un film Titolo originale: The Magnificent Life of Marcel Pagnol . Genere Animazione - Francia , 2025 , ... (mymovies.it)