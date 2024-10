Sorpresa Matri, torna a giocare quasi 5 anni dopo l’addio al calcio: riparte dalla Seconda Categoria (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandro Matri fa marcia indietro e torna a giocare a calcio. A maggio del 2020 l'addio al calcio dopo l'ultima esperienza vissuta con la maglia del Brescia. Oggi la firma con l'ASD Graffignana in Seconda Categoria. Fanpage.it - Sorpresa Matri, torna a giocare quasi 5 anni dopo l’addio al calcio: riparte dalla Seconda Categoria Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alessandrofa marcia indietro e. A maggio del 2020 l'addio all'ultima esperienza vissuta con la maglia del Brescia. Oggi la firma con l'ASD Graffignana in

