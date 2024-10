«Sono pronta ad affrontare il mio percorso» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabrina Salerno ha voglia di riprendersi la quotidianità e tornare alla normalità. Dopo aver annunciato su Instagram di essersi sottoposta a un intervento al seno per un nodulo maligno, l’attrice, cantante e showgirl ha condiviso sui social il percorso intrapreso dopo la diagnosi. Non nasconde la paura, ma neanche la voglia di riprendere in mano la sua vita e sottolineare l’importanza della prevenzione. Iodonna.it - «Sono pronta ad affrontare il mio percorso» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabrina Salerno ha voglia di riprendersi la quotidianità e tornare alla normalità. Dopo aver annunciato su Instagram di essersi sottoposta a un intervento al seno per un nodulo maligno, l’attrice, cantante e showgirl ha condiviso sui social ilintrapreso dopo la diagnosi. Non nasconde la paura, ma neanche la voglia di riprendere in mano la sua vita e sottolineare l’importanza della prevenzione.

“Ho paura - ma sono pronta ad affrontare il mio percorso” : Sabrina Salerno torna sui social dopo l’operazione al seno - Sono una donna allenata a parare i colpi, non sempre gentili, che la vita mi ha riservato, ma una cosa è certa: gli avvenimenti negativi nascondono sempre un significato speciale e importante. Faccio la mammografia ogni anno da quando ho compiuto 35 anni e, oggi, con determinazione e allo stesso ... (Ilfattoquotidiano.it)