Silent Hill 2 Remake: Come risolvere il puzzle dei raggi X

In Silent Hill 2 Remake, uno dei puzzle più impegnativi che dovrai affrontare si trova all'interno dell'ospedale, ed è legato a un enigma che richiede di sbloccare una combinazione tramite delle radiografie. Questo puzzle non solo mette alla prova le tue abilità di osservazione, ma richiede anche un po' di esplorazione. Forse potrebbe interessarvi la Guida Completa alle Armi in Silent Hill 2 Remake

Consigli Preliminari

Arma Consigliata: È altamente raccomandato che tu ottenga il fucile a pompa prima di affrontare il puzzle, poiché incontrerai molti nemici pericolosi lungo il cammino.

Preparati a Esplorare: Assicurati di avere un buon approccio esplorativo; il puzzle richiederà di visitare diverse stanze per raccogliere oggetti essenziali.

