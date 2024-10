Scuola media Biagio Siciliano senz'acqua, alunni a casa a metà mattina: è protesta a Capaci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Capaci, a causa dell'emergenza idrica, l'acqua arriva un giorno sì e un giorno no. E a farne le spese oggi sono stati gli studenti della Scuola media Biagio Siciliano, che fa parte della direzione didattica De Gasperi. L'edificio è rimasto coi rubinetti a secco e la dirigente scolastica Maria Palermotoday.it - Scuola media Biagio Siciliano senz'acqua, alunni a casa a metà mattina: è protesta a Capaci Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A, a causa dell'emergenza idrica, l'arriva un giorno sì e un giorno no. E a farne le spese oggi sono stati gli studenti della, che fa parte della direzione didattica De Gasperi. L'edificio è rimasto coi rubinetti a secco e la dirigente scolastica Maria

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crolla parte del soffitto durante le lezioni : scuola media evacuata - Paura per alunni e personale della scuola media Luigi Einaudi di via de Canal Bernardo, a Marghera. Nel pomeriggio dell'8 ottobre è crollato l'intonaco da alcune parti del soffitto e l'istituto è stato evacuato. Il crollo è avvenuto intorno alle 16, prima che finissero le lezioni, in un... (Today.it)

Biadene - 530mila euro per l'efficientamento della scuola media : affidato il progetto - A fronte di un contributo di 530mila euro circa ottenuto dal Comune di Montebelluna attraverso il Gse, l’amministrazione comunale ha scelto. . Potrebbe riguardare anche l’efficientamento energetico l’intervento di riqualificazione che sta interessando in questo periodo la scuola media di Biadene. (Trevisotoday.it)

Crolla intonaco dal soffitto della scuola media Einaudi - istituto evacuato - Crollano parti d'intonaco dal soffitto della scuola media Luigi Einaudi di via de Canal Bernardo, a Marghera, e i vigili del fuoco ordinano l'evacuazione dell'istituto. È successo nel pomeriggio di martedì verso le 16, le lezioni stavano per terminare. A quell'ora circa un metro quadro di... (Veneziatoday.it)