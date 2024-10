Sanremo 2025, svelati i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti: spuntano anche i primi cantanti in gara (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Proseguono i preparativi per Sanremo 2025 e ora emergono grandi novità su ciò che attende i telespettatori. Carlo Conti è stato ospite del Tg1 per fare alcuni annunci, in particolar modo sugli show legati al festival che stanno per debuttare sul piccolo schermo. Questi veranno affidati ad Alessandro Cattelan, il quale ha ringraziato per la grande opportunità. Ma non solo lui farà parte della kermesse, in quanto gli esperti fanno sapere che il conduttore avrebbe già scelto i co-conduttori e le co-conduttrici da portare sull’Ariston. Sanremo 2025: arriva Alessandro Cattelan È risaputo che l’universo del festival non comprende solo le cinque serate che vanno di scena sull’Ariston, ma anche Sanremo Giovani e il Dopo Festival. Il primo in particolare è molto importante perché permetterà ad alcune nuove proposte di partecipare a Sanremo 2025. Anticipazionitv.it - Sanremo 2025, svelati i co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti: spuntano anche i primi cantanti in gara Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Proseguono i preparativi pere ora emergono grandi novità su ciò che attende i telespettatori.è stato ospite del Tg1 per fare alcuni annunci, in particolar modo sugli show legati al festival che stanno per debuttare sul piccolo schermo. Questi veranno affidati ad Alessandro Cattelan, il quale ha ringraziato per la grande opportunità. Ma non solo lui farà parte della kermesse, in quanto gli esperti fanno sapere che il conduttore avrebbe già scelto i co-e le co-conduttrici da portare sull’Ariston.: arriva Alessandro Cattelan È risaputo che l’universo del festival non comprende solo le cinque serate che vanno di scena sull’Ariston, maGiovani e il Dopo Festival. Il primo in particolare è molto importante perché permetterà ad alcune nuove proposte di partecipare a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Luca Dondoni svela i probabili cantanti big di Sanremo 2025 : grandi ritorni - Non penso sia ancora il tempo per lui, non ancora in gara. “Al Bano e Romina Power? Non saprei su loro. Così come sarà molto possibile Anna, lei ha fatto questo exploit tremendo la scorsa estate, ma adesso ha bisogno di diventare qualcosa di più di un fenomeno estivo. . Ha fatto il botto con il singolo e l’album, ma le serve una cosa come Sanremo. (Biccy.it)

Sanremo 2025 - per Stefano De Martino sfuma ipotesi co-conduzione - Tuttavia, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sembra che il conduttore dovrà attendere ancora per salire sul palco dell’Ariston. Il suo nome era circolato con insistenza nei mesi scorsi, anche come possibile co-conduttore del Festival. Un’ipotesi che al momento sembra però sfumare. Così Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai a luglio, aveva espresso la sua disponibilità a far ... (Dailyshowmagazine.com)

Sanremo 2025 - per De Martino sfuma ipotesi co-conduzione - . Il suo nome era circolato con insistenza nei mesi scorsi, anche come possibile co-conduttore del Festival. Anche la conduzione di Sanremo Giovani e del Dopofestival, a cui De Martino era stato accostato, è andata ad Alessandro Cattelan, come annunciato al Tg1 delle 20 dal direttore artistico Carlo Conti. (Iltempo.it)