Sampdoria, Bazzani: «Tutino e Coda ricordano me e Flachi, serve una struttura» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le parole di Fabio Bazzani, ex attaccante della Sampdoria, sugli obiettivi della squadra blucerchiata in Serie B. Tutti i dettagli Fabio Bazzani ha parlato a La Repubblica della stagione della Sampdoria in Serie B. SULLA COPPIA D’ATTACCO: «Certamente che ricordano me e Flachi! Sopratutto la grande compatibilità dal punto di vista tecnico. Coda e Tutino non Calcionews24.com - Sampdoria, Bazzani: «Tutino e Coda ricordano me e Flachi, serve una struttura» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le parole di Fabio, ex attaccante della, sugli obiettivi della squadra blucerchiata in Serie B. Tutti i dettagli Fabioha parlato a La Repubblica della stagione dellain Serie B. SULLA COPPIA D’ATTACCO: «Certamente cheme e! Sopratutto la grande compatibilità dal punto di vista tecnico.non

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ex Sampdoria, Bazzani sulla coppia d’attacco: «Ricordano me e Flachi! Grande compatibilità » - L’ex centravanti della Sampdoria Fabio Bazzani ha espresso il suo parere sull’intesa tra Tutino e Coda: cosa ha detto sui due attaccanti La Sampdoria non naviga di certo in acque tranquille e, ad affr ... (sampnews24.com)

Sampdoria, Fabio Bazzani: Coda e Tutino? Come me con Flachi: sono i migliori - Fabio Bazzani ha parlato della coppia d'attaccanti della Sampdoria Coda-Tutino: può ripercorrere quanto fatto da lui e Flachi L'ultima grande coppia a por ... (clubdoria46.it)

Sampdoria, Bazzani: «Tutino e Coda? per certi versi ricordano me e Flachi…» - L’ex centravanti della Sampdoria ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove parla del Club blucerchiato e della classifica L’anno è iniziato in salita per il Club di Matteo Manfredi, la Sampdori ... (sampnews24.com)