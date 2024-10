Roma, cancellato un post social dopo commenti negativi sui Friedkin (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Roma sta vivendo un momento decisamente complicato sia dentro che fuori dal campo. Le vicende delle ultime settimane hanno accresciuto notevolmente lo scontento del tifo giallorosso, e l’ennesima conferma dal mondo social. Quest’oggi sono stati condivisi sulle varie piattaforme dei post per celebrare la collezione Originals, ispirata agli archivi di Adidas presentata lo scorso venerdì. post che sono stati sommersi da commenti negativi verso la proprietà dei Friedkin, con i vari “andatevene”, “vendete”, “richiamate De Rossi” a farla da padrona, fino a portare all’eliminazione del post stesso da tutte le piattaforme. Roma, cancellato un post social dopo commenti negativi sui Friedkin SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lasta vivendo un momento decisamente complicato sia dentro che fuori dal campo. Le vicende delle ultime settimane hanno accresciuto notevolmente lo scontento del tifo giallorosso, e l’ennesima conferma dal mondo. Quest’oggi sono stati condivisi sulle varie piattaforme deiper celebrare la collezione Originals, ispirata agli archivi di Adidas presentata lo scorso venerdì.che sono stati sommersi daverso la proprietà dei, con i vari “andatevene”, “vendete”, “richiamate De Rossi” a farla da padrona, fino a portare all’eliminazione delstesso da tutte le piattaforme.unsuiSportFace.

