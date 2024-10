“Rischio fenomeni estremi”. Allarme meteo in Italia per l’uragano Kirk: dove e quando colpirà (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allarme sull’Italia per l’arrivo nelle prossime ore dell’ex uragano Kirk, che porterà con sé veri e propri nubifragi e tempeste di vento. Dunque, c’è il serio Rischio che si abbatteranno fenomeni estremi su diverse aree della nazione. A parlarne dettagliatamente è stato il sito 3Bmeteo, infatti gli strascichi di questa potente perturbazione interesseranno anche il territorio nostrano. L’Italia sarà colpita dalle conseguenze dell’ex uragano Kirk, che giungeranno dall’Atlantico. Entro la serata di mercoledì 9 ottobre verrà raggiunta la parte occidentale dell’Europa, infatti i primi disagi e danni avverranno in Francia. Ma in quelle ore pure da noi ci saranno peggioramenti sul nord-ovest e Lombardia. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)sull’per l’arrivo nelle prossime ore dell’ex uragano, che porterà con sé veri e propri nubifragi e tempeste di vento. Dunque, c’è il serioche si abbatterannosu diverse aree della nazione. A parlarne dettagliatamente è stato il sito 3B, infatti gli strascichi di questa potente perturbazione interesseranno anche il territorio nostrano. L’sarà colpita dalle conseguenze dell’ex uragano, che giungeranno dall’Atlantico. Entro la serata di mercoledì 9 ottobre verrà raggiunta la parte occidentale dell’Europa, infatti i primi disagi e danni avverranno in Francia. Ma in quelle ore pure da noi ci saranno peggioramenti sul nord-ovest e Lombardia.

