Ricominciare dopo la violenza. Rifugio sicuro dedicato a Yana uccisa dal fidanzato a 23 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un Rifugio per le donne vittime di violenza. Un luogo dove poter trovare accoglienza e ascolto. È pronto ad aprire le porte a Mozzanica il nuovo centro dell’associazione "Yana - You are not alone", costituito in memoria di Yana Malaiko, la giovane ragazza ucraina di 23 anni, per anni barista in un locale di Romano di Lombardia, nella Bergamasca, barbaramente uccisa dall’ex fidanzato nel gennaio del 2023 a Castiglione delle Stiviere (Mantova), il cui corpo venne ritrovato il 1 febbraio occultato all’interno di un trolley sotterrato in una strada al confine tra Castiglione delle Stiviere e Lonato del Garda. Il taglio del nastro è previsto il 20 ottobre con una giornata di iniziative, dalle 11 alle 20, al primo piano del centro commerciale Italmark di Mozzanica. Ilgiorno.it - Ricominciare dopo la violenza. Rifugio sicuro dedicato a Yana uccisa dal fidanzato a 23 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unper le donne vittime di. Un luogo dove poter trovare accoglienza e ascolto. È pronto ad aprire le porte a Mozzanica il nuovo centro dell’associazione "- You are not alone", costituito in memoria diMalaiko, la giovane ragazza ucraina di 23, perbarista in un locale di Romano di Lombardia, nella Bergamasca, barbaramentedall’exnel gennaio del 2023 a Castiglione delle Stiviere (Mantova), il cui corpo venne ritrovato il 1 febbraio occultato all’interno di un trolley sotterrato in una strada al confine tra Castiglione delle Stiviere e Lonato del Garda. Il taglio del nastro è previsto il 20 ottobre con una giornata di iniziative, dalle 11 alle 20, al primo piano del centro commerciale Italmark di Mozzanica.

