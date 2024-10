Qualificazioni Mondiali 2026: Argentina non parte per il Venezuela, rischio tornado (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allerta uragano Milton in Florida. Diversi cittadini americani sono in fuga dalle rispettive case dopo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center che ha aumentato l’allerta fino alla categoria 5. A Miami c’è l’Argentina, che doveva partire per il Venezuela per giocare la partita di Qualificazioni ai Mondiali 2026. “Non ci hanno lasciato partire. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita”, le parole del ct Scaloni. Presenti anche gli “italiani” Lautaro Martinez, Nico Paz e Leandro Paredes. Qualificazioni Mondiali 2026: Argentina non parte per il Venezuela, rischio tornado SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allerta uragano Milton in Florida. Diversi cittadini americani sono in fuga dalle rispettive case dopo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center che ha aumentato l’allerta fino alla categoria 5. A Miami c’è l’, che doveva partire per ilper giocare la partita diai. “Non ci hanno lasciato partire. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita”, le parole del ct Scaloni. Presenti anche gli “italiani” Lautaro Martinez, Nico Paz e Leandro Paredes.nonper ilSportFace.

Cile-Brasile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica - 11-10-2024 ore 02 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - Al Estadio Nacional di Santiago per la Nona Giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 per la Conmebol, il Brasile, sconfitto già quattro volte nelle prime otto giornate, fa visita al Cile, penultimo in classifica. La Roja, dopo un pessimo mese di Settembre dove ha subito lo 0-3 in Argentina e un clamoroso 1-2 […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Ecuador-Paraguay (Qualificazioni Mondiali Sudamerica - 10-10-2024 ore 23 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - La Tri ha ottenuto il quarto successo nelle qualificazioni superando nell’ultimo turno il Perù con il minimo sforzo (1-0). Tre punti pesanti […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Al Estadio Rodrigo Paz Delgado di Quito per la Nona Giornata del girone di Qualificazione ai Mondiali 2026 per la Conmebol, il Paraguay, reduce dal primo successo nel raggruppamento, fa visita all’ambizioso ... (Infobetting.com)

Australia-Cina (Qualificazioni Mondiali Asia - 10-10-2024 ore 11 : 10 ) : formazioni - convocati - quote - pronostici. Il debutto di Popovic - Dopo […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Che la Cina potesse essere a zero punti dopo le prime due giornate era prevedibile, forse lo era di meno il 7-0 rimediato contro il Giappone, anche se sul piano tecnico c’è un abisso tra le due nazionali asiatiche, ma sicuramente non era facile pensare di trovare l’Australia con un solo punto in classifica. (Infobetting.com)