PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi PS5 e PS4 di Ottobre 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi di Ottobre 2024 di PlayStation Plus Extra e Premium, dedicati anche in questo caso agli abbonato ai due tier più costosi del servizio in possesso di una PS5 o PS4.

PlayStation Plus Extra e Premium : I Giochi di Ottobre 2024 - Si tratta del celebre Horror di Capcom con i dinosauri, una sorta di Resident Evil ma senza non morti ma con le pericolose creature della preistoria. Anche se è giocabile in singolo, è consigliabile affrontare l’avventura in co-operativa con gli amici. netGiochi PS4 e PS5 Iniziamo dai giochi per PS4 e PS5: The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS5, PS4) Dead Island 2 (PS5, ... (Gamerbrain.net)

PlayStation Plus Extra e Premium - annunciati i 13 giochi che verranno rimossi ad Ottobre 2024 - . Concludiamo l’articolo ricordando che pochi giorni fa sono stati annunciati i giochi del PS Plus Essential di Ottobre 2024. Si è allungata la lista dei giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a metà Ottobre 2024, portando ad un totale di 13 i titoli che verranno rimossi dai due tier più costosi del servizio in abbonamento del colosso giapponese nella giornata ... (Game-experience.it)

PlayStation vuole utilizzare l’intelligenza Artificiale per rendere più veloce lo sviluppo dei giochi - Come se non bastasse tutto ciò, Sony ha rivelato che sta costruendo il suo Volumetric Capture Studio, così da generare dati 3D da persone e luoghi per il rendering di immagini di alta qualità : “In futuro, abbiamo in programma di applicare risorse 3D di alta qualità , inclusi i dati di movimento del nostro Studio, accumulati da ciascuna delle nostre aziende in modo trasversale nel Gruppo, ... (Game-experience.it)