Phil Jones racconta come Ferguson lo convinse a firmare per lo United: “Mi vengono i brividi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Phil Jones ha giocato 12 anni nel Manchester United, vincendo nel 2013 l'ultima Premier League dei Red Devils sotto la guida di Alex Ferguson. L'ex difensore della nazionale inglese racconta come il leggendario tecnico scozzese lo convinse a firmare per lo United: "Mi chiama un numero sconosciuto: 'Phil, sono Sir Alex. Voglio che tu venga a Nizza e mi venga a trovare'". Poi Ferguson gli disse qualcosa: "Ancora adesso mi fa venire i brividi". Fanpage.it - Phil Jones racconta come Ferguson lo convinse a firmare per lo United: “Mi vengono i brividi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha giocato 12 anni nel Manchester, vincendo nel 2013 l'ultima Premier League dei Red Devils sotto la guida di Alex. L'ex difensore della nazionale ingleseil leggendario tecnico scozzese loper lo: "Mi chiama un numero sconosciuto: ', sono Sir Alex. Voglio che tu venga a Nizza e mi venga a trovare'". Poigli disse qualcosa: "Ancora adesso mi fa venire i brividi".

