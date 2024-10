Perché la Commissione antimafia dovrebbe ascoltare Pino Masciari sulla vicenda Mantella (Di mercoledì 9 ottobre 2024) So (di nuovo) che non lo farà, ma almeno resti agli atti: la Commissione parlamentare antimafia dovrebbe ascoltare il testimone Pino Masciari, che ha recentemente rivelato fatti gravissimi che riguardano il rapporto tra la ‘ndrangheta che non dimentica e lo Stato che invece rischia di dimenticare, nella migliore delle ipotesi. I fatti sono stati resi noti al pubblico nei giorni scorsi attraverso un articolo a firma Giuseppe Legato su La Stampa edizione torinese e successivamente ripresi da diverse testate calabresi (La voce; Il vibonese; Gazzetta del sud; LaCnews24). A me è toccato viverli in presa diretta. Ilfattoquotidiano.it - Perché la Commissione antimafia dovrebbe ascoltare Pino Masciari sulla vicenda Mantella Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) So (di nuovo) che non lo farà, ma almeno resti agli atti: laparlamentareil testimone, che ha recentemente rivelato fatti gravissimi che riguardano il rapporto tra la ‘ndrangheta che non dimentica e lo Stato che invece rischia di dimenticare, nella migliore delle ipotesi. I fatti sono stati resi noti al pubblico nei giorni scorsi attraverso un articolo a firma Giuseppe Legato su La Stampa edizione torinese e successivamente ripresi da diverse testate calabresi (La voce; Il vibonese; Gazzetta del sud; LaCnews24). A me è toccato viverli in presa diretta.

