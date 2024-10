Quotidiano.net - Orban show contro tutti alla Ue. E la sinistra canta Bella ciao

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Si inizia con un baciamano, si finisce con. Una seduta così movimentata, al Parlamento Ue, non la vedevano da tempo. E il protagonista delloè uno solo: Viktor Orbán. epa11650321 Hungarian Prime Minister Viktor(R) looks on as European Commission President Ursula Von der Leyen (C) speaks at a plenary session for the presentation of the programme of activities of the Hungarian Presidency at the European Parliament in Strasbourg, France, 09 October 2024. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON La seduta plenariaa Strasburgo, inizialmente prevista a settembre e poi rinviata per le alluvioni che hanno colpito l’Ungheria, aveva all’ordine del giorno un punto preciso: il dibattito sugli obiettivi della presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea.