Lanazione.it - Omicidio di Oratoio: “Il killer aveva il volto coperto ed era vestito di nero. È fuggito sullo scooter”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pisa, 9 ottobre 2024 – “Un uomodi, magro, a bordo di unoda solo e con qualcosa di scuro sul viso”. È l’identikit dell’assassino del 37enne albanese Rezart (per tutti) Beni Arshiaj, o almeno di colui che è stato visto, stando a una testimonianza, mentre usciva dalla corte di viapochi secondi dopo gli spari. Prima delle 21, fedeli, sacerdote e i componenti della banda musicale sono radunati in piazza Garibaldi, davanti alla Chiesa di San Michele arcangelo di. Sta per cominciare la processione per la Madonna del rosario. Le campane e gli spari. I musicisti sono in attesa sotto al campanile, proprio di fronte all’ingresso della corte di casa di Beni che, pochi attimi prima, parcheggia il furgone intestato al cugino (per motivi di cittadinanza).