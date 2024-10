Occupazione record in alberghi italiani, 224mila lavoratori. Undicimila in Campania (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo i travagliati anni della pandemia, il settore alberghiero ha invertito la rotta: nel 2023 ha impiegato in media 224.026 dipendenti, con un massimo di 313.506 nel mese di luglio. Emerge da una ricerca condotta dalla Federalberghi sulla base dei dati Inps, in collaborazione con Ebnt presentata al Ttg Travel Experience. «E’ un valore record mai verificatosi nella storia del settore. Il precedente picco 210.132 lavoratori – dice il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – era relativo proprio al 2019, anno precedente alla pandemia. Giovani e donne la maggioranza dei dipendenti, dai lavoratori stranieri un contributo essenziale». Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo i travagliati anni della pandemia, il settoreero ha invertito la rotta: nel 2023 ha impiegato in media 224.026 dipendenti, con un massimo di 313.506 nel mese di luglio. Emerge da una ricerca condotta dalla Federsulla base dei dati Inps, in collaborazione con Ebnt presentata al Ttg Travel Experience. «E’ un valoremai verificatosi nella storia del settore. Il precedente picco 210.132– dice il presidente di FederBernabò Bocca – era relativo proprio al 2019, anno precedente alla pandemia. Giovani e donne la maggioranza dei dipendenti, daistranieri un contributo essenziale».

