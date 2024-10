Nuovi punti digitali facile, Regione: “Toscana in prima linea” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovi punti digitali facile, Regione: “Toscana in prima linea” Inaugurati nelle sedi della Cna di Pistoia e di Agliana e a Castiglione della Pescaia Nuovi punti digitale facile (Pdf). Sarà possibile attivare la carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024): “in” Inaugurati nelle sedi della Cna di Pistoia e di Agliana e a Castiglione della Pescaiadigitale(Pdf). Sarà possibile attivare la carta di identità elettronica, accedere ai servizisanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

