Napoli lite degenera in aggressione | ucciso a coltellate un 47enne

(Adnkronos) – Una lite per futili motivi degenera e accoltella a morte il suo amico: 59enne arrestato dalla Polizia di Stato per omicidio. Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e dei Commissariati Dante e Decumani sono intervenuti in via Benedetto De Falco, zona Materdei, dopo la segnalazione arrivata

