Milan-Udinese, la rivoluzione totale di Fonseca: chi paga dopo Firenze (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per Milan-Udinese di sabato 19 ottobre, ore 18:00, a 'San Siro', l'allenatore Paulo Fonseca medita di cambiare tanto nell'undici iniziale Pianetamilan.it - Milan-Udinese, la rivoluzione totale di Fonseca: chi paga dopo Firenze Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Perdi sabato 19 ottobre, ore 18:00, a 'San Siro', l'allenatore Paulomedita di cambiare tanto nell'undici iniziale

Verso Udinese-Milan - da Noah Okafor a Strahinja Pavlovic : Fonseca prepara la rivoluzione - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe nuovamente vedersi dal primo minuto Strahinja Pavlovic, messo un po' ai margini in questa fase del campionato, dopo un ottimo inizio (questi grazie anche a un super Matteo Gabbia). Verso Udinese-Milan, Noah Okafor e Strahinja Pavlovic: ecco la rivoluzione di Paulo Fonseca

Calciomercato.com – Milan - chi gioca al posto di Theo Hernandez contro l’Udinese|Serie A -  DANNO E MULTA – Anche in una serata storta ed emotivamente complicata da un giocatore esperto e insignito della fascia di capitano come Hernandez ci si aspetta un comportamento totalmente diverso. Queste la motivazione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea: “Due giornate di squalifica a Theo Hernandez per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una ... (Justcalcio.com)

Theo fuori : chi sostituirà il francese in Milan-Udinese? Scopriamolo assieme - L'espulsione di Theo Hernandez sta facendo riflettere il mister Paulo Fonseca su chi mettere al suo posto: c'è un favorito. (Pianetamilan.it)