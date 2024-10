Meloni corregge Giorgetti: “Non ci saranno sacrifici per famiglie”. Ma dimentica accise e tasse sulla casa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Meloni corregge il ministro dell'Economia Giorgetti e assicura che con la prossima manovra il governo non aumenterà le tasse: "Il nostro impegno è quello di lavorare a una manovra che rilanci l'economia e migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici". Ma dimentica quello che Giorgetti ha detto sulle accise dei carburanti e sulla possibilità di rivedere le rendite catastali per chi ha usufruito il Superbonus. Fanpage.it - Meloni corregge Giorgetti: “Non ci saranno sacrifici per famiglie”. Ma dimentica accise e tasse sulla casa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)il ministro dell'Economiae assicura che con la prossima manovra il governo non aumenterà le: "Il nostro impegno è quello di lavorare a una manovra che rilanci l'economia e migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi". Maquello cheha detto sulledei carburanti epossibilità di rivedere le rendite catastali per chi ha usufruito il Superbonus.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni corregge Giorgetti: “Non ci saranno sacrifici per famiglie”. Ma dimentica accise e tasse sulla casa - Meloni corregge il ministro dell'Economia Giorgetti e assicura che con la prossima manovra il governo non aumenterà le tasse: "Il nostro impegno ... (fanpage.it)

No, ministro Giorgetti, i sacrifici non saranno uguali per tutti (di G. Gazzi) - Solo qualche mese fa scrivevo del nostro mostruoso debito pubblico e di come si stesse avvicinando una nuova stagione di tagli e sacrifici. Un'evoluzione prevedibile, peraltro. Le interviste del minis ... (informazione.it)

Giorgetti controcorrente sui conti pubblici: basta demagogia e sulle pensioni riprende quota la riforma Fornero - Giancarlo Giorgetti si trova sotto i riflettori per le sue coraggiose dichiarazioni sui tagli alla spesa, svelando le sfide della manovra di bilancio. Con la riforma Fornero in fase di ripartenza, la ... (informazione.it)