Manchester United, sei ore di riunione con Ratcliffe per decidere di tenere ten Hag (Times) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Erik ten Hag rimane aggrappato al suo lavoro di allenatore al Manchester United. Ieri sembrava una giornata cruciale per decidere il suo destino a Manchester. Ratcliffe, il comproprietario del club, ha chiesto una riunione negli uffici di Ineos per discutere della situazione della squadra. Peggior inizio di stagione negli ultimi 35 anni di storia del club, quattordicesimo in classifica a 10 punti dal primo. Insomma, un disastro. Il Times rende nota la decisione della dirigenza e dei proprietari del club in merito alla permanenza di ten Hag. Ten Hag è ancora l'allenatore dello United nonostante il peggior inizio di stagione in 35 anni "Il consiglio del Manchester United ha tenuto una riunione di sei ore in cui è stato discusso il peggior inizio di stagione del club in Premier League.

