Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finale

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.37 Chi vince troverà Medvedev o Tsitsipas ai quarti, che dovrebbero giocarsi domani. 6.36la fase di riscaldamento. 6.35 L’arbitro è Bernardes. Attenzione a segnare i punti 6.35vince il sorteggio. 6.33 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 6.33 Sappiamo chedispone di un servizio formidabile. La chiave, come sempre, sarà la risposta di. Aspettiamoci comunque scambi piuttosto brevi in questa partita. 6.32attualmente è n.16 del mondo. 6.29deve fare i conti con uno dei tabelloni più duri incontrati nelagli ottavi, poi probabilmente Medvedev ai quarti, Alcaraz in semie Djokovic in? Non sarà facile, soprattutto fisicamente: l’azzurro non ha negato di accusare la fatica. 6.28 In tutti i precedenti si è dunque giocato almeno un tie-break.