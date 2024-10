La Francia si addestra per una guerra reale. Gli obiettivi di “Dacian Spring 2025” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 2025 sarà un anno cruciale per l’esercito francese, che si prepara a dimostrare la sua capacità di fronteggiare minacce concrete come quella rappresentata dalla Russia. In primavera, le forze armate francesi parteciperanno in Romania all’esercitazione su larga scala “Dacian Spring 2025”, un test strategico per verificare la rapidità di mobilitazione verso il fianco orientale dell’Alleanza Atlantica, una capacità fondamentale per reagire efficacemente nel caso di un eventuale attacco russo a un Paese membro della Nato. Secondo il generale Bertrand Toujouse, comandante delle forze terrestri francesi in Europa, l’esercitazione rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma. “Non stiamo più simulando guerre astratte. Ora abbiamo un nemico designato, e ci addestriamo con i nostri veri alleati, quelli con cui combatteremmo in caso di conflitto” ha dichiarato l’ufficiale francese. Formiche.net - La Francia si addestra per una guerra reale. Gli obiettivi di “Dacian Spring 2025” Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilsarà un anno cruciale per l’esercito francese, che si prepara a dimostrare la sua capacità di fronteggiare minacce concrete come quella rappresentata dalla Russia. In primavera, le forze armate francesi parteciperanno in Romania all’esercitazione su larga scala “”, un test strategico per verificare la rapidità di mobilitazione verso il fianco orientale dell’Alleanza Atlantica, una capacità fondamentale per reagire efficacemente nel caso di un eventuale attacco russo a un Paese membro della Nato. Secondo il generale Bertrand Toujouse, comandante delle forze terrestri francesi in Europa, l’esercitazione rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma. “Non stiamo più simulando guerre astratte. Ora abbiamo un nemico designato, e ci addestriamo con i nostri veri alleati, quelli con cui combatteremmo in caso di conflitto” ha dichiarato l’ufficiale francese.

