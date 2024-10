Lettera43.it - La chiamata tra Biden e Netanyahu è durata 50 minuti, presente anche Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La telefonata tra il presidente americano Joee il premier israeliano Benjaminprevista per oggi è50. Lo riporta The Times of Israel citando l’ufficio del premier. È stata la prima conversazione avvenuta a quasi due mesi dall’ultimo contatto diretto tra i due leader, nel contesto di crescenti tensioni e preoccupazioni da parte della Casa Bianca sulla condotta israeliana della guerra in Medio Oriente. Alla telefonata si è unitala vicepresidente e candidata alla Casa Bianca,. Non è ancora stato reso noto il contenuto della, ma secondo quanto anticipato mercoledì mattina dai media, i due leader hanno discusso, in particolare, della risposta di Israele all’attacco missilistico dell’Iran avvenuto il 1° ottobre.