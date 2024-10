Terzotemponapoli.com - Klopp torna in pista con Red Bull

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)incon RedGuiderà tutte le squadre di calcio. E può prendere anche la nazionale tedesca. l periodo di riflessione è finito, Jurgensta perre ined è pronto a farlo con Red. Non c’entra ovviamente nulla la Formula 1, l’allenatore ripartirà con un nuovo ruolo nel mondo del pallone: guiderà tutte le squadre di calcio della galassia del marchio RB a partire dall’inizio del nuovo anno, con tanto di contratto già firmato. E non solo: attenzione alla nazionale tedesca. Jurgenclasse 67 nativo di Stoccarda in panchina col Borussia Dormund ha vinto due titoli consecutivi ,con il Liverpool ha vinto uno scudetto e una Champions ed un mondiale per club inoltre con le due panchine ha vinto titoli nazionali sia in Germania che in Inghilterra.