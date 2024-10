Israele, Gallant: “Attacco a Iran sarà mortale, preciso e sorprendente” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “L’Attacco Iraniano è stato aggressivo ma impreciso. Il nostro Attacco, invece, sarà mortale, preciso e soprattutto sorprendente“. Così il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, parlando a un’unità della Divisione Intelligence. “Non capIranno cosa è successo e come è successo, vedranno i risultati“, ha aggiunto Gallant. Lapresse.it - Israele, Gallant: “Attacco a Iran sarà mortale, preciso e sorprendente” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “L’iano è stato aggressivo ma im. Il nostro, invece,e soprattutto“. Così il ministro israeliano della Difesa, Yoav, parlando a un’unità della Divisione Intelligence. “Non capno cosa è successo e come è successo, vedranno i risultati“, ha aggiunto

